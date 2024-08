Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal: Warum es 2024 keine kostenlosen Buttons gibt

Einen Sachsen-Anhalt-Tag-Button gibt es zwar in Stendal, aber nicht umsonst. Für ein Euro kann sich jeder INteressierte einen Button kaufen.

Stendal. - Der Höhepunkt des Sachsen-Anhalt-Tages ist der Festumzug. Bei diesem zeigen sich Vereine, Regionen, Feuerwehren und viele andere Gruppen aus dem Bundesland. Bei früheren Landesfesten gab es für die Mitwirkenden kostenlose, kleine Buttons. Nicht so in diesem Jahr, was für Unmut bei einigen Teilnehmern sorgt.

Teilnehmer am Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal bekommen keine Buttons

„Ich bin sehr, sehr enttäuscht“, sagt Michael Schneider. Er ist ehrenamtlicher Leiter des Feuerwehrmuseums Sachsen-Anhalt in Stendal und verantwortlich für alle Umzugsteilnehmer aus dem Bereich Feuerwehr/Brandschutz.

Schneider ist damit für bis zu 160 Personen verantwortlich, die er „abholen, betreuen und versorgen“ muss. „Manche sind drei bis vier Tage im Einsatz und bekommen dann nicht mal ein kleines Andenken“, beschwert er sich.

Buttons der vergangenen Sachsen-Anhal-Tage. Foto: Michael Schneider

Das habe er im OrgBüro auch angesprochen. Immerhin sei dies bei den anderen Sachsen-Anhalt-Tagen kein Problem gewesen. Die Produktionskosten für einen Button würden sich ja gerade mal im Cent-Bereich bewegen, so Schneider.

Keine kostenlosen Buttons in diesem Jahr beim Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal

Dass es bei vergangenen Sachsen-Anhalt-Tagen kostenlose Buttons für Teilnehmer gegeben habe, bestätigt auch Matthias Neumann, Leiter des SAT-OrgBüros. Man habe sich aber in diesem Jahr – in Abstimmung mit der Stadt – entschieden, diese nicht mehr auszugeben. „Für einen Euro können alle Interessierte einen Button an den Info-Points erwerben“, informiert Neumann.

Eine kleine Menge von etwa 15 bis 20 Buttons sei den Landkreisen zugeschickt worden. Er wisse, dass das für die jeweils etwa 400 bis 500 Teilnehmer nicht reiche. Beschwerden hätten sie deswegen aber nicht erhalten. Als Alternative gäbe es das Angebot, statt des Buttons einen Aufkleber mit demselben Motiv zu bekommen.

Beim SAT in Quedlinburg hätten Buttons zum Beispiel die kostenlose Nutzung der Toilette und des Shuttles ermöglicht. „Dafür gibt es diesem Jahr Bändchen, die wir den Helfern zukommen lassen“, erklärt der Orga-Chef. Es werde sehr viel getan, um die Belastung für alle engagierten Helfer so gering wie möglich zu halten, versichert Matthias Neumann.