Wie kann eine lange Wegestrecke mit Schläuchen zurückgelegt werden? Worauf es ankommt, haben die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Wahrburg gelernt.

Wie eine lange Wegestrecke mit Feuerwehrschläuchen gelegt werden kann, zeigte Ausbilder Tobias Hundt (rechts) den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Wahrburg auf dem Gelände zwischen THW und Zoll in Stendal.

Wahrburg - Wenn der nächste Hydrant weit entfernt ist, müssen die Feuerwehrleute mitunter eine lange Strecke mit ihren Schläuchen überbrücken. Was sie dabei alles beachten müssen, haben die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wahrburg beim Übungsabend gelernt. Wie die Kameraden enger zusammengerückt sind.