Sommerferienzeit ist schulfreie Zeit. Was passiert in den sechs Wochen ohne Schüler in den Tangermünder Schulen? Sind sie verschlossen und überall herrscht Ruhe? Oder ist vielleicht das Gegenteil der Fall?

Was passiert in Tangermündes Schulen während der Ferien?

Tangermünde - Die Fenster zu einigen Klassenräumen sind weit geöffnet. Die Sommerluft darf ins Schulhaus. Oder besser: Die offenen Fenster sorgen für kräftig Durchzug an diesem heißen Julitag. Zwei Maler sind in der Tangermünder Grundschule „Comenius“ im Einsatz. Doch auch in den anderen Schulen der Stadt Tangermünde wird während der Ferienzeit mächtig gewirbelt.

Grundschule „Comenius“

Die Grundschule in Tangermünde ist die einzige, die sich in Trägerschaft der Kommune befindet. Somit ist es die Stadt allein, die entscheidet, was wann investiert, saniert oder angeschafft wird. Die Sommerferien werden genutzt, um zwei Klassenräume mit einem neuen Farbanstrich zu versehen. Und da noch etwas Zeit ist, sorgen Alex Klitzing und Heiko Marenk auch in Teilen der Flure für frische Farbe.

Die anderen staatlichen Schulen, die in der Kaiser- und Hansestadt Tangermünde außerhalb der Ferienzeiten täglich Hunderte Mädchen und Jungen in dieser Kleinstadt zusammenführen, befinden sich in der Trägerschaft des Landkreises Stendal. Das bedeutet, der Landkreis ist für deren Erhalt, für Modernisierung, Sanierung, für Reinigung und auch für Anschaffungen jeglicher Art zuständig.

Aus der Pressestelle des Landkreises hieß es auf Anfrage: „Während der Sommerferien erfolgt die Grund- sowie Fenster- und Glasrahmenreinigung in allen Schulen. Generell wird die Zeit auch für Wartungsarbeiten an technischen Anlagen und Reparaturarbeiten an den Gebäuden genutzt.“

Sekundarschule

„Hinrich Brunsberg“Für die Sekundarschule „Hinrich Brunsberg“ an der Ecke Augustastraße/Richard-Wagner-Straße bedeutet das: Neben der Grund- sowie Fenster- und Glasrahmenreinigung wird der Bundsteinputz in den Fluren punktuell ausgebessert. Außerdem sind Arbeiten an der Brandmeldeanlage beauftragt worden, die unter anderem auch den Austausch von Meldern in den Räumen beinhalten. Die Ferienzeit wird zudem genutzt, den Blitzschutz der Sekundarschule zu überprüfen. In den Haushalt des Landkreises Stendal sind dafür 15000 Euro eingestellt worden.

Förderschule mit

Ausgleichsklassen10000 Euro werden laut Mitteilung aus dem Landkreis Stendal für die Arbeiten in der Förderschule mit Ausgleichsklassen in der Robert-Schumann-Straße in Tangermünde in die Hand genommen. Neben den regulären Fenster- und Glasrahmenreinigungen werden defekte Rettungszeichenleuchten repariert, die elektrischen Anlagen gewartet und überprüft, die Sicherheitsleuchten erneuert sowie im und am Gebäude sowie Grundstück notwendige Reparaturarbeiten erledigt. Zeitgleich ist ein Osterburger Elektrounternehmen damit beschäftigt, die Klassenräume mit entsprechenden Leitungen auszustatten, damit die Schülerinnen und Schüler dieser Schule ebenfalls im Rahmen des sogenannten Digitalpaktes künftig in den Räumen digital mit hoher Datengeschwindigkeit arbeiten können.

Diesterweg-Gymnasium TangermündeWesentlich umfangreicher sind hingegen die Arbeiten im Tangermünder Diesterweg-Gymnasium in der Lindenstraße. Nach wie vor ist dieses Schulgebäude zum Teil eine Großbaustelle. Nachdem in den vergangenen Jahren hier alle Klassenräume modernisiert und auch eine Mensa eingerichtet worden waren, wird seit März dieses Jahres an der Sanierung und dem Ausbau des Dachgeschosses gearbeitet. Um das Dachgeschoss für den Schulbetrieb nutzen zu können, waren in jüngster Vergangenheit etliche statische Veränderungen erforderlich. Für die fast 600 Schüler entstehen unter dem Dach Musik- und Kunstkabinette. Aber auch Schulverwaltungsräume werden hier geschaffen.

Geplant war, allein für dieses „Dach“-Vorhaben eine Million Euro zu investieren, die zu 90 Prozent gefördert werden. Ob letztendlich diese Summe ausreichen wird, stehe erst nach Abschluss dieses Projektes fest, so die Information aus dem Landkreis. Auch war zunächst geplant gewesen, den Dachgeschossausbau Ende 2021 zu beenden. Doch aufgrund des erheblichen Sanierungsbedarfes und der Corona-Jahre verzögerte sich die Fertigstellung der Sanierung der Schulräume. Außerdem durften sich aus förderrechtlichen Gründen zwei Förderprogramme – das eine für die Sanierung des Schulbaus und das andere für den Dachgeschossausbau sowie die Treppenhaussanierung – sich nicht zeitlich überschneiden. Deshalb startete das Dachgeschoss-Projekt erst jetzt. 2024, so heißt es aus dem Landkreis, sollen diese Arbeiten beendet sein.

Die Sommerferien sollen genutzt werden, um die Flure und Treppenhäuser zu sanieren. Aktuell sieht es auch danach aus. In einem Schuleingang sind die Bodenfliesen und mehr rausgenommen worden. An den Wänden in den Fluren sind erste Grundarbeiten zu erkennen.

Erst wenn alle neuen Klassenräume genutzt werden können, werden die Container nicht mehr Teil des Schulalltags sein und aus dem Bild des Diesterweg-Gymnasiums verschwinden. Bis dahin werden sie noch immer für den Unterricht benötigt.

Was nach den vielen Jahren Sanierung und der Millionen-Investition unverändert bleiben wird, das sind das äußere Erscheinungsbild dieser großen Bildungseinrichtung und auch die komplette Außenanlage. Dafür gibt es weder Pläne noch Geld.

Bevor sich der Landkreis Stendal als Träger dieser Schule an die Modernisierung des Gebäudes wagte, wurde die ehemalige Sporthalle zu einer Aula umgebaut. Das passierte in den Jahren 2010 und 2011. 2017 startete der Sanierungsmarathon innerhalb des Objektes.

Die Sommerferien werden aber auch im Diesterweg-Gymnasium genutzt, um die Grund- sowie Fenster- und Glasrahmenreinigung in der Aula und Containeranlage sowie die Baufeinreinigung innerhalb des Hauses zu erledigen. Außerdem werden due Blitzschutzanlagen für Schulgebäude, Aula und Containeranlage überprüft, die Sicherheitsbeleuchtung in der Aula und die elektrischen Anlagen im Objekt kontrolliert.

Unabhängig von den Sanierungsarbeiten beläuft sich das beauftragte Volumen für die Wartungsarbeiten während der Sommerferienwochen laut Aussage aus dem Landkreis für diese Schule auf etwa 16000 Euro.

In der Förderschule mit Ausgleichsklassen ziehen die Elektriker Jens Mülchen (links) und Phillip Immroth digitale Kabel. Anke Hoffmeister