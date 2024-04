Die Herzkino-Dreharbeiten in Tangermünde haben auch Stendal ein Besucherplus beschert. Doch die Touristen stehen vor allem am Wochenende oft vor einem Problem.

Was Touristen in Stendal vor allem sonntags bitter aufstößt

Stendal - Die Frühlingssonne verwöhnt , bei steigenden Temperaturen wird die Unternehmungslust geweckt. Augenscheinlich steuern in diesen Tagen immer mehr Touristen Stendal und den Landkreis Stendal an. Gut zu erkennen daran, dass der Roland des Öfteren für Fotos im Rampenlicht steht. Bereits Anfang März, und damit eher als gewohnt, gaben sich vermehrt Ortsfremde die Klinke der Tourist-Information in die Hand, hat Nicole Laupsien beobachtet. Doch nicht alle Gäste machen nur positive Erfahrungen.