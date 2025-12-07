Schulzens Brauerei, historisches Handwerk, Spenden für die Tierhilfe und mehr: Der Tangermünder Weihnachtsmarkt ist voller Macher.

Ein Blick zur blauen Stunde auf das adventliche Treiben zu Füßen des Tangermünder Rathauses.

Tangermünde. - Ob zum Burgfest, zum Elbelauf oder, wie am Wochenende, zum Adventsmarkt – Nicht-Tangermünder haben zu solchen Großveranstaltungen in der Kaiserstadt erst einmal das Problem der Parkplatzsuche. Ein längerer Weg zum Ort des Geschehens hat aber auch seine guten Seiten. Schon von weitem wird die Nase umschmeichelt vom typisch weihnachtlichen Duft aus Schmalzgebäck-, Braten- oder Glühweinaroma. Die Vorfreude auf das Schlendern durch die Budengassen wächst. Doch wer sind die Macher? Wer sorgt für adventliches Flair?