Jeder kennt die Szene aus „Good Bye, Lenin!“ Ein Denkmal des Revolutionärs schwebt, am Hubschrauber hängend, über Berlin. Ganz so hoch ging es in Stendal nicht hinaus.

Von Donald Lyko 22.09.2025, 18:00
Die Lenin-Skulptur wird im Eingangsbereich des Feuerwehrmuseums Sachsen-Anhalt in Stendal aufgestellt, in einem sogenannten Ehrenhain.
Die Lenin-Skulptur wird im Eingangsbereich des Feuerwehrmuseums Sachsen-Anhalt in Stendal aufgestellt, in einem sogenannten Ehrenhain. Foto: Donald Lyko

Stendal - Man muss kein Cineast sein, um diese Szene zu kennen: Eine Lenin-Figur „schwebt“, am Seil hängend, am Fenster vorbei. Sie gehört zum Film „Good Bye, Lenin!“ und hat mittlerweile Kultstatus. Darum gab es nicht nur für eingefleischte Filmfans am Sonnabend, 20. September 2025, im Feuerwehrmuseum Sachsen-Anhalt in Stendal ein kleines Déjà-vu, als Lenin eingeschwebt kam – am Kran von Fred Freytag hängend.