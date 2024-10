Pflegende Angehörige haben häufig viele Fragen. Das DRK in Stendal beantwortet sie bei Info-Veranstaltungen. Bei einer erzählen Betroffene der Volksstimme ihre Geschichten.

Stendal. - Wenn ein Angehöriger plötzlich Pflege braucht, tauchen viele Fragen auf: Wer kann die Pflege übernehmen? Welche bürokratischen Hürden lauern und welche praktischen Hilfsmittel und Unterstützungsangebote gibt es überhaupt? Antworten geben die Ansprechpartner der vernetzten Pflegeberatung. Viele Informationen und die Möglichkeit zum Austausch von pflegebedürftigen Personen und ihren Angehörigen gab es bei einem Treff im Café am Schwanenteich auf dem Gelände des Deutschen Roten Kreuzes in Stendal. Betroffene berichten, wie sie die Situation in Stendal erleben.