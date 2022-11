Beizjagd Wenn Greifvögel in Stendal Jagd auf Hasen und Rehe machen

Es ist ein ruhiger Vormittag. Nach und nach füllt sich der Parkplatz des Flugplatzes Stendal-Borstel mit Männern und Frauen in dunkelgrünen Gewändern. Sie wollen an einer Beizjagd teilnehmen. Falkner Jim Ohle ist auch wieder mit dabei. Für sein Adlerweib Ronja ist es die erste Beizjagd in diesem Jahr.