Die Erhöhung der Kitabeiträge für Eltern in Stendal ist wieder Thema. Oberbürgermeister Bastian Sieler hat Widerspruch gegen den Stadtratsbeschluss eingelegt.

Werden die Kitagebühren in Stendal doch erhöht?

Stendal. - Oberbürgermeister Bastian Sieler (parteilos) hat am Montag, 7. April, Widerspruch gegen den Stadtratsentschluss zur Erhöhung der Kitabeiträge eingelegt. Die Mehrzahl der Stadträte hat in der Sitzung am 24. März höhere Gebühren abgelehnt. Mit dem Widerspruch des Stadtchefs kommt das Thema wieder auf die Tagesordnung.