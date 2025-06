Lavendelfrauen und Co. investieren zahlreiche Stunden in selbst gemachte Dinge. Ihr Ziel: Frauenhaus, Kinderheim und viele mehr mit Spenden zu unterstützen.

Stendal. - Spielzeug für Heimkinder, Hygieneprodukte fürs Frauenhaus, Hundefutter fürs Tierheim: All das und mehr wird mit Spenden finanziert. Wer sind die Menschen, die diese Spenden sammeln? Die Volksstimme hat für die Serie „Engagiert für meine Stadt“, in Kooperation mit der Freiwilligen-Agentur Altmark, den Markttag in der Kleinen Markthalle besucht. Eine in Stendal von den Lavendelfrauen ins Leben gerufene Aktion, bei der dringend benötigtes Geld für den guten Zweck zusammenkommt.