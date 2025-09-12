Der Berliner Künstler Arthur Neznanow zeigt Stendals Architektur in neuem Licht – mit Fotos, die aus seinem intuitiven Blick auf die Stadt entstehen.

Wie ein Fotograf Stendal aus allen Perspektiven betrachtet

Stendal. - Bunte hölzerne Türen, alte Fassaden, Architektur aus verschiedenen Epochen – woran andere in Stendal vorbeigehen würden, da bleibt Arthur Neznanow stehen und schießt ein Foto. Der Berliner Künstler erhielt dieses Jahr das Stipendium der Kaschade-Stiftung.