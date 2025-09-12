weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Stipendiat der Kaschade-Stiftung: Wie ein Fotograf Stendal aus allen Perspektiven betrachtet

Der Berliner Künstler Arthur Neznanow zeigt Stendals Architektur in neuem Licht – mit Fotos, die aus seinem intuitiven Blick auf die Stadt entstehen.

Von Kai Zickelkau 12.09.2025, 14:31
Stipendiat Arthur Neznanow (rechts) präsentiert Oberbürgermeister Bastian Sieler den Fortschritt seiner künstlerischen Arbeit. Foto: Kai Zickelkau

Stendal. - Bunte hölzerne Türen, alte Fassaden, Architektur aus verschiedenen Epochen – woran andere in Stendal vorbeigehen würden, da bleibt Arthur Neznanow stehen und schießt ein Foto. Der Berliner Künstler erhielt dieses Jahr das Stipendium der Kaschade-Stiftung.