Achter Solarpark auf Ackerland bei Tangerhütte: Mehr als 450 Hektar in Planung

Die achte große Freiflächen-Solaranlage im Raum Tangerhütte ist jetzt in Kehnert bei Tangerhütte öffentlich vorgestellt worden. Man spricht von 20 bis 30 Hektar bisher landwirtschaftlich genutzter, aber benachteiligter Fläche, die bebaut werden könnte – sofern es im Ort Zustimmung gibt. Und das scheint wahrscheinlich.

Einige wenige Freiflächensolarparks gibt es bereits in der Einheitsgemeinde - der rund 18 Hektar große auf der ehemaligen Zerbster Deponie gehört dazu.

Kehnert - Insgesamt wurden 2022 in der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte Projektideen für Photovoltaik (PV)-Anlagen auf mehr als 450 Hektar vor allem landwirtschaftlich genutzter Flächen bekannt gemacht. Das entspricht mehr als 630 Fußballfeldern. Weitere Pläne liegen in der Schublade. Neu sind die Pläne für einen Solarpark bei Kehnert (in Richtung Uetz).