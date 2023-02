Seit Jahren schlechter werdende Radfahrbedingungen rund um seinen Heimatort Stegelitz bei Tangerhütte kritisiert ein Einwohner des kleinen Dorfes in der Altmark. Durch Land- und Forstwirtschaft ist etwa der Altmarkrundkurs so zerfahren, dass ein Durchkommen kaum noch möglich ist. Doch wer fühlt sich dafür überhaupt zuständig?

Ein ausgewiesener Radweg auf dem sogenannten Altmarkrundkurs bei Stegelitz (Tangerhütte). Das gelbe Schild zeigt ihn an. Durch die tiefen Schlammspuren schafft es aber derzeit kein Radfahrer mehr.

Stegelitz - Die Radwege rund um Stegelitz sind so zerfahren, dass sie kaum noch genutzt werden können. Und das sei nicht erst seit diesem Winter so, berichtet der Stegelitzer Jörg Baberowsky. In den vergangenen Jahren sei der Zustand der als Altmarkrundkurs ausgewiesenen Radwege zunehmend schlechter geworden, sagt er. Und er möchte wissen, wer sich eigentlich um den einst vom Landkreis ins Leben gerufenen Altmarkrundkurs kümmere.