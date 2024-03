Bewohner des Molkereiwegs in Lüderitz sammeln Unterschriften. Sie wollen, dass ihre Straße saniert wird, denn sie wird auch von Spaziergängern, Radfahrern und Landwirtschaftsfahrzugen genutzt.

Anwohner machen mobil: Schlaglöcher in Lüderitz (Kreis Stendal) sind eine Gefahr für alle

Foto: C. Burzlaff

Tiefe Pfützen und Schlaglöcher zieren den ganzen Molkereiweg in Lüderitz.

Lüderitz. - Anwohner des Molkereiweges in Lüderitz haben genug vom Zustand ihrer Straße. Mehrfach habe sie in den vergangenen vier Jahren auf den Bedarf in der Straße aufmerksam gemacht, sagt auch Ortsbürgermeisterin Edith Braun. Jetzt müsse dringend etwas passieren. Die Anwohner haben eine Unterschriftensammlung gestartet und diese im Ortschaftsrat übergeben.