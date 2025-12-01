Nach dem Ausfall der Silvesterparty im Kulturhaus Tangerhütte im Vorjahr wollen die Veranstalter in Tangerhütte für dieses Jahr Rabatt.

Auf Einnahmen verzichten, weil Kulturhaus im Kreis Stendal zu teuer ist?

Gehören größere Veranstaltungen im Kulturhaus in Tangerhütte der Vergangenheit an?

Tangerhütte. - Ist das Kulturhaus in Tangerhütte – eines der letzten seiner Art – zu teuer geworden für größere Veranstaltungen? Die Stadt selbst organisiert schon lange nichts mehr auf eigene Rechnung, externe Veranstalter versuchen jetzt per Antrag für Weihnachtstanz und Silvesterdisco weniger zu zahlen. Was dahintersteckt.