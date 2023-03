Vor gut 15 Jahren startete in Tangerhütte die erste Bikerausfahrt. Die Idee dahinter: Gemeinsam dem Zweirad-Hobby frönen statt immer nur allein unterwegs zu sein. Jetzt soll es eine Wiederauflage geben.

Biker starten Altmark-Tour in Tangerhütte: Große Ausfahrt geplant

Die Bikerausfahrten starten immer am Rathausplatz in Tangerhütte.

Tangerhütte - 2007 startete die erste Bikerausfahrt in Tangerhütte. Zweimal im Jahr fuhren danach Biker aus der ganzen Region Seite an Seite durch die Altmark. Initiiert von eingefleischten Motorradfreunden wie Peter Krüger und Andreas Welke ging es immer wieder von Tangerhütte aus in die nähere und weitere Umgebung.