Schernebeck will Bioenergiedorf werden. Einen Teil dieses Projektes stellten Ortsbürgermeister Udo Wendof (von links), Bernd Schlicht und Udo Herms aus Schernebeck sowie Planer Thomas Schwarzlose (rechts) am Rande der Bauausschusssitzung in Tangerhütte vor.

Foto: Birgit Schulze