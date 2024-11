Für die Opfer des Wohnungsbrandes am 23. November in Uchtdorf im Kreis Stendal werden Spenden und Hilfen koordiniert. Eine achtköpfige Familie ist obdachlos. Wie man helfen kann.

Uchtdorf. - Für die Familie aus Uchtdorf, die durch den Brand der alten Pizzeria vier Wochen vor Weihnachten obdachlos geworden ist, sind Spendenaktionen angelaufen. So hat Uchtdorfs Ortsbürgermeister Michael Grupe in seinem Hofladen in der Tangermühle eine Spendenbox für finanzielle Hilfen aufgestellt. Der Ortschaftsrat trug bereits am Wochenende erste Kleider und andere Dinge des täglichen Bedarfs zusammen. Aber auch über die sozialen Netzwerke wird inzwischen aufgerufen zu spenden oder Hilfe angeboten.