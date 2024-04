Bürgermeister zieht ins Blockhaus am Wildpark Weißewarte (Kreis Stendal)

Das Blockhaus am Wildpark Weißewarte ist jetzt Gemeindebüro.

Weißewarte. - Das Blockhaus am Wildpark in Weißewarte wird künftig als Gemeindebüro für die Ortschaft dienen. Nach der Schließung des beliebten Freizeitparkes in Weißewarte Ende 2022 hatte der Stadtrat entschieden, dass das Blockhaus nicht mit dem jetzt ausgeschriebenen Areal verkauft werden soll. Das Blockhaus hatte auch früher nicht direkt zum Wildpark-Gelände gehört.