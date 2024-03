Tangerhütte. - Der Ortsverband Tangerhütte der CDU hat seine Kandidaten für die Kommunalwahlen am 9. Juni dieses Jahres nominiert. Ins Rennen um einen Sitz im Tangerhütter Stadtrat gehen zehn männliche Bewerber, für den Ortschaftsrat in Tangerhütte bewerben sich drei und jeweils einer tritt für die Ortschaftsräte in Schönwalde (dort gibt es auch eine Bewerberin), Weißewarte, Jerchel, Bellingen und Grieben an.

Auf der Stadtrats-Kandidatenliste stehen Werner Jacob (68, Unternehmer Tangerhütte), Marco Radke (41, Agraringenieur, Weißewarte), Markus Fettback (52, kaufm. Angestellter, Bellingen), Torsten Fettback (57, Kfz-Meister, Mahlpfuhl), Jörg Hinze (62, Fahrtrainer, Ringfurth), Michel Allmrodt (34, Landwirt, Schönwalde), Christoph Plötze (38, Landwirt, Grieben), Lukas Köppe (30, Straßenwärter, Jerchel), Arne Thorau (54, Kaufmann, Tangerhütte) und Peter Jagolski (61, Elektriker, Tangerhütte). Für den Ortschaftsrat Schönwalde bewirbt sich und Ina Altenberger (58, Dipl.-Ökonom). Bis auf Allmrodt und Jagolski (beide parteilos) haben alle Kandidaten ein Parteibuch der CDU.

Werner Jacob, Torsten Fettback und Peter Jagolski bewerben sich außerdem auch für den Ortschaftsrat Tangerhütte, Marco Radke auch für den Ortschaftsrat Weißewarte, Lukas Köppe auch für den in Jerchel, Markus Fettback für den Ortschaftsrat Bellingen und Christoph Plötze für den Ortschaftsrat Grieben.

Aus gesundheitlichen Gründen ist ein langjähriges Gesicht der CDU in Tangerhütte dieses Mal nicht mehr dabei. Der 57-jährige Marcus Graubner wird nach 30 Jahren aktiver Mitarbeit im Ortsverband und den Gremien der Einheitsgemeinde nicht noch einmal in der Kommunalpolitik antreten. Er wolle seine Kraft nun auf die Arbeit im Behindertenverband konzentrieren, erklärte er jüngst im Stadtrat.

Für die Bewerber um einen Sitz in Stadt- und Ortschaftsräten aber gibt es einige Themen, bei denen sie sich auch künftig einmischen wollen: Werner Jacob, der aktuell Stadtratsvorsitzender ist, etwa will sich auf eine sachorientierte Realpolitik zur weiteren Entwicklung der Einheitsgemeinde und der Region konzentrieren. Marco Radke, will sich im Stadtrat für Wirtschaft, Familien und Feuerwehr stark machen. Als Ortsbürgermeister in Weißewarte möchte er auch dort weiter Verantwortung für sein Dorf übernehmen.

Markus Fettback will sich im Stadtrat für mehr Gestaltungsspielräume der Ortschaften einsetzen, die Vereine stärken und bessere Voraussetzungen für Gewerbeansiedlungen schaffen. Im Ortschaftsrat Bellingen will er sich für ein neues Feuerwehrgerätehaus aber auch für eine Willkommenskultur für Zuzügler stark machen. Torsten Fettback will für eine konstruktivere Zusammenarbeit mit Bürgermeister und Ortsbürgermeister eintreten. Er wolle negative Schlagzeilen in Zukunft vermeiden helfen, sagt er.

Für Michel Allmrodt ist eine Haushaltsreform in Tangerhütte wichtig, um immer weitere Kassenkreditaufnahmen zu begrenzen. Und er will die Wirtschaft vor Ort stärken. Peter Jagolski will sich in Zukunft dafür stark machen, die Infrastruktur der Einheitsgemeinde zu verbessern, Unternehmer zu fördern und einen gesetzeskonformen Haushalt ohne Haushaltssperren aufzustellen, um Verfügungsmittel für Brauchtums- und Vereinspflege in den Dörfern auch nutzen zu können.