Wegen fehlender Gelder für solche Feste konnte das Dörfchen Demker (Tangerhütte) in den zurückliegenden Jahren kaum noch so feiern wie früher. Die Zeltdisko eines regionalen Veranstalters machte jetzt wieder ein kleines Dorffest auf dem Sportplatz möglich.

Demker - Demker hat am Wochenende – nach längerer Zeit ohne – mal wieder ein eigenes, fröhliches Dorffest auf dem Sportfest gefeiert. Das kam dadurch zustande, dass Veranstalter Saschko Thielecke (XXL-Events) zu zwei Tagen Zelttanz in Demker eingeladen hatte und sich die Ortschaft die Gelegenheit nicht entgehen ließ, sich dort mit einem eigenen Programm mit einzubringen.

In den vergangenen Jahren war aus finanziellen Gründen (wegen fehlender Haushaltspläne oder Haushaltssperre gab es keinen Zugriff auf die Eigenmittel der Ortschaft) nicht mehr in größerer Runde gefeiert worden. Aus eigener Kraft hatten die Aktiven des Ortes zwar noch das eine oder andere Beisammensein am und im Gemeindesaal auf die Beine gestellt, die früher üblichen großen Dorffeste auf dem Sportplatz aber ließen sich so meist nicht realisieren.

Ortsbürgermeisterin Petra Fischer (rechts) übergibt einen Präsentkorb an die Gewinnerin des Rommé-Turniers, Waltraud Knaak. Foto: Petra Fischer

Jetzt gab es einen Nachmittag lang die Gelegenheit, zusammenzukommen – bei Kaffee und Kuchen vom SC Demker 95, einem Kinderflohmarkt und einem kleinen Programm der Kinder-und Jugendfeuerwehr des Dorfes.

Der Feuerwehr-Nachwuchs zeigte, was er schon gelernt hat, und genoss im Anschluss Spiel und Spaß rund um die große Hüpfburg. Beim Romméturnier treten traditionell die Älteren an, diesmal holte sich Waltrud Knaak den 1. Preis.

Für Ortsbürgermeisterin Petra Fischer liegt ein gelungenes Dorffest und ein gelungenes Partywochenende hinter Demker. Beste Stimmung – ganz ohne unschöne Zwischenfälle – habe es an den beiden Tanzabenden gegeben, berichtet sie. Während am Freitagabend vor allem die Jüngeren feierten, kamen am Sonnabend auch die Generationen über 30 auf ihre Kosten.