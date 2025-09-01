In Tangerhütte engagieren sich seit 1975 Menschen für behinderte Kinder: Das Landesbildungszentrum wurde jetzt als „Demokratieort 2025“ vom Kreis Stendal ausgezeichnet.

Hüpfburg und Mitmachaktionen: Auch auf dem Schulhof des LBZ in Tangerhütte wurde gefeiert.

Tangerhütte. - Eine Schule für blinde, seh- und körperbehinderte, Schüler darf sich „Demokratieort 2025“ nennen und feierte ihren 50. Geburtstag. Das heutige Landesbildungszentrum (LBZ) in Tangerhütte wurde 1975 als einzige Sonderschule für Körperbehinderte der DDR gebaut, eine Milliarde und 576.800 Augenblicke sei das her, so Schulleiterin Maria Just. Eine Lehrerin der ersten Stunde weiß noch, wie es damals losging.