Stadtrat und Verwaltung in Tangerhütte liegen bei dem Thema im Dauerstreit: Sozialausschuss sieht Einrichtung in Demker bereit für die Wiederaufnahme der Kinderbetreuung.

Fällt Kita auf dem Dorf dem Sparzwang in Tangerhütte zum Opfer?

Der Außenbereich der Kita in Demker ist gepflegt und nutzbar.

Demker. - Die vor einem Jahr geschlossene Kita in Demker könnte jederzeit wieder öffnen. Diesen Eindruck bekamen Mitglieder des Sozialausschusses bei einer Begehung der Räume. Doch ob es wirklich dazu kommt, steht weiter in den Sternen.