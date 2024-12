Tangerhütte/Uchtdorf - Eine Ruine an zentraler Stelle in Uchtdorf erinnert an den Brand vor fünf Wochen. Eine achtköpfige Familie verlor ihre Wohnung, bezog übergangsweise in Stendal ein Notquartier. Mittlerweile ist sie zurück in Tangerhütte. Der Vater, der in der Zeitung persönliche Daten nicht preisgeben möchte, berichtet, warum er, seine Frau und die sechs Kinder im Alter zwischen 1,5 und 14 Jahren wieder am den Tanger wollten und was nun mit ihrem unbewohnbaren Haus passiert.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.