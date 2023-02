Tangerhütte Faschingsspaß diesmal nur für die Kleinen: Dorf in der Altmark gehen die Aktiven aus

Die Kinder durften Fasching feiern im kleinen Windberge in der Altmark– die Erwachsenen mussten erneut ohne Karneval auskommen. Woran das lag und was als Ausgleich in diesem Jahr noch geplant ist.