Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 18 Jahren erlebten in den Sommerferien schon tolle Sachen. Camps und Paddeltouren haben der Jugendclub und die mobile Jugendarbeit in Tangerhütte organisiert.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Tangerhütte - Drei Tage Girlscamp in Arendsee, drei Tage Tipidorf Bertingen und zwei Tage Paddeltour auf der Biese liegen hinter Kindern und Jugendlichen, die den Jugendclub in Tangerhütte oder die Angebote der mobilen Jugendarbeit der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte wahrnehmen. In den Sommerferien ist immer richtig was los.