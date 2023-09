Schwitzen fürs Allgemeinwohl - Feuerwehrkameraden aus dem Bereich Tangerhütte gingen bei der Ausbildung zum Atemschutzgeräteträger an ihre körperlichen Grenzen. Mit voller Ausrüstung ging es aufs Laufband, die Endlosleiter oder das Ergometer und am Ende auch auf eine Hitzestrecke.

Die Teilnehmer an den Geräten - unter schwerem Atemschutz muss die körperliche Fitness unter Beweis gestellt werden.

Tangerhütte - Sechs Kameraden aus den Feuerwehren der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte waren jetzt bei einer dreitägigen Ausbildung zum Atemschutzgeräteträger im Feuerwehrtechnischen Zentrum (FTZ) in Arneburg dabei. Sie kamen aus Bittkau, Jerchel, Kehnert und Tangerhütte und sie kamen ins Schwitzen.

In der Theorie ging es unter anderem um die Atmung des Menschen, Atemgifte, Atemschutzgeräte oder Anforderungen an den Atemschutzgeräteträger und wichtige Einsatzgrundsätze. Nach der theoretischen Prüfung ging es dann an die Praxisausbildung.

Krönender Abschluss der Ausbildungseinheit ist die Atemschutzübungsstrecke. Dort müssen die Teilnehmer in voller Einsatzkleidung und unter schwerem Atemschutz (also mit 25 Kilo Extra-Gepäck) verschiedene, äußerst schweißtreibende Trainingseinheiten hinter sich bringen.

Vom Laufband mit Steigung übers Treppensteigen bis hin zum Ergometer und dem Absolvieren der eigentlichen Übungsstrecke wird einiges gefordert.

Unter möglichst realistischen Bedingungen mit verminderter Sicht und im Dunklen muss eine größere Strecke kriechend, kletternd und laufend absolviert werden, bevor die Teilnehmer ihre Hitzebeständigkeit im Einsatzfall bei 60 Grad Celsius unter Beweis stellen dürfen.

Die Leitung des Lehrgangs übernahm Kreisausbilder Steffen Jorns. Er habe die disziplinierte Arbeitsweise gelobt, heißt es jetzt aus dem Rathaus in Tangerhütte.

Wer selbst Lust hat, bei der freiwilligen Feuerwehr mitzumachen, kann jederzeit einfach bei den Dienstabenden der Feuerwehr in seinem Ort vorbeischauen oder sich im Rathaus beim Team Brandschutz melden (brandschutz@tangerhuette.de). Im Oktober soll ein weiterer Truppmann-Lehrgang in der Einheitsgemeinde starten.