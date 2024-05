Tangerhütte. - Die Wählergemeinschaft Altmark-Elbe tritt mit sechs Bewerbern für die Neuwahl des Stadtrates in Tangerhütte am 9. Juni an. Neben Björn Paucke (48, Landwirt, Schelldorf), der bereits in der aktuellen Wahlperiode im Stadtrat sitzt, treten auch der Bittkauer Ortsbürgermeister Alexander Wittwer (32, Politikwissenschaftler, Bittkau) und vier neue Gesichter an.

Die WG Altmark-Elbe nominierte für die Stadtratswahl auch Andreas Gewandt (50, Arzt, Brunkau), Elke Schmidt (42, Lehrerin, Grieben), Bert Steffens (46, Beamter, Grieben) und Jan Rungweber (44, Angestellter, Grieben) für die Liste der Wählergemeinschaft.

Die Kandidatinnen und Kandidaten wollen sich im Stadtrat für eine auskömmliche Finanzierung der Aufgaben in den einzelnen Ortschaften, eine verlässliche Kinder- und Jugendarbeit sowie ein wertschätzendes Verhältnis der Verwaltung zur Vereins- und Ehrenamtsarbeit sowie zu den Ortschaftsräten starkmachen.

Man wolle als Fraktion auch in der kommenden Wahlperiode wieder eine starke Stimme für die Dörfer in der Einheitsgemeinde sein, fasst Alexander Wittwer zusammen.