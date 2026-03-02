weather heiter
Region Tangerhütte Handwerk auf dem Dorf: Der Tischler wohnt in der Tischlergasse

Sebastian Heinert führt Handwerksbetrieb in Bertingen in zweiter Generation. In diesem Jahr wird die Firma 40 Jahre alt.

Von Birgit Schulze 02.03.2026, 10:05
Sebastian Heinert am Hobel seiner Tischlerwerkstatt. Das Familienunternehmen Bautischlerei Heinert gibt es inzwischen seit 40 Jahren in Bertingen. Fotos: Birgit Schulze

Bertingen. - Die Bautischlerei Heinert gehört seit 40 Jahren zum Ortsbild von Bertingen. In zweiter Generation betreibt sie heute Sebastian Heinert. Sein Vater Harald startete schon 1986 – noch vor der Wende – in die Selbständigkeit. Und noch etwas ist besonders: die Adresse des Unternehmens. Der Betrieb liegt in der Tischlergasse.