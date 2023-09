Das Feriendorf „La Porte“ in Bertingen (Bördekreis) hat eine Umwelt-Auszeichnung des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) bekommen. Es ging um Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung und Regionalität.

Henrik Steek mit der Ukrunde für den Umweltcheck. Das Hotel und Restaurant La Porte in Bertingen hat in vielen Bereichen ordentlich gepunktet, hat aber bei der Verwendung regionaler Produkte noch Potenzial.

Bertingen - Ein eigener Küchengarten, der weitestgehende Verzicht auf Chemikalien bei der Zimmerreinigung, weniger Verpackungen, Wasserrückgewinnung und das Einsparen von Energie haben dem Feriendorf „La Porte“ in Bertingen eine Umwelt-Auszeichnung des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes in Silber eingebracht. Darauf ist man am Elberadweg stolz, fühlt sich aber auch angespornt, beim nächsten Mal Gold zu holen.