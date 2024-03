Die Ortschaftsvertreter in Weißewarte wollen die Geräte des alten Wildpark-Spielplatzes noch vor dem Verkauf des Geländes an den Sportplatz holen. Seit 2022 ist der beliebte Park geschlossen und damit auch der einzige Spielplatz im Dorf.

Weißewarte. - Der Ortschaftsrat Weißewarte hat in der Vorwoche beschlossen, noch einmal einen Antrag auf Umsetzung des Spielplatzes vom ehemaligen Wildparkgelände an den Sportplatz des Dorfes in den Stadtrat einzubringen. Der Spielplatz steht seit Ende 2022 ungenutzt und ungepflegt hinter geschlossenen Toren.