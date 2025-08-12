Typisierungsaktion in Tangerhütte Krebs bei Kindern: Stammzellspender werden im Kreis Stendal gesucht
Der Verein „Blaue Nase hilft“ will einem an Leukämie erkrankten Mädchen aus Tangerhütte helfen. Am Freitag gibt es eine Typisierungsaktion vor Ort.
Aktualisiert: 13.08.2025, 09:39
Tangerhütte. - Als der Verein „Blaue Nase hilft“ von der Krebserkrankung der kleinen Vaiana aus Tangerhütte erfuhr, machte man sich dort in die Spur, um für das kleine Mädchen Hilfe zu organisieren. Man will aber auch für andere Fälle wie ihren Stammzellspender finden. Am Freitag soll es eine Typisierungsaktion für potenzielle Stammzellspender in Tangerhütte geben.