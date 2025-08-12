weather wolkig
Der Verein „Blaue Nase hilft“ will einem an Leukämie erkrankten Mädchen aus Tangerhütte helfen. Am Freitag gibt es eine Typisierungsaktion vor Ort.

Von Birgit Schulze Aktualisiert: 13.08.2025, 09:39
Die kleine Vaiana aus Tangerhütte auf der Intensivstation. Die Fünfjährige kämpft gegen akute lymphatische Leukämie.
Foto: J. Wieprecht

Tangerhütte. - Als der Verein „Blaue Nase hilft“ von der Krebserkrankung der kleinen Vaiana aus Tangerhütte erfuhr, machte man sich dort in die Spur, um für das kleine Mädchen Hilfe zu organisieren. Man will aber auch für andere Fälle wie ihren Stammzellspender finden. Am Freitag soll es eine Typisierungsaktion für potenzielle Stammzellspender in Tangerhütte geben.