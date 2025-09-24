Rares in Tangerhütte Kunst: TV-Expertin auf dem Thron einer neuen Galerie im Kreis Stendal
Kunsthistorikerin, bekannt aus der ZDF-Sendung „Bares für Rares“ zeigt sich beeindruckt von Fritz Rusts Galerien in Tangerhütte und Weißewarte.
24.09.2025, 10:00
Weißewarte/Tangerhütte. - Es liegt eine gewisse Sympathie im Raum, wenn sich TV-Kunstexpertin Friederike Werner und der Weißewarter Kunstliebhaber und frischgebackene Galerist Fritz Rust unterhalten. Kennengelernt haben sie sich – natürlich – über die Kunst. Das Gemälde eines unbekannten Meisters aus dem 19. Jahrhundert war es, das die Kunsthistorikerin, Wissenschaftlerin und TV-Expertin für die Sendung „Bares für Rares“ bewertete und das Fritz Rust danach gar nicht mehr losließ.