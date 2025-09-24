Kunsthistorikerin, bekannt aus der ZDF-Sendung „Bares für Rares“ zeigt sich beeindruckt von Fritz Rusts Galerien in Tangerhütte und Weißewarte.

Kunst: TV-Expertin auf dem Thron einer neuen Galerie im Kreis Stendal

Fritz Rust und Friederike Werner in der neuen Galerie. Die soll ab 1. Oktober auch Besuchern offen stehen. Die Kunstexpertin durfte auf einem gut 200 Jahre alten thailändischen Thron Platz nehmen. Rechts daneben eine alte Tür aus einem Palast in Delhi.

Weißewarte/Tangerhütte. - Es liegt eine gewisse Sympathie im Raum, wenn sich TV-Kunstexpertin Friederike Werner und der Weißewarter Kunstliebhaber und frischgebackene Galerist Fritz Rust unterhalten. Kennengelernt haben sie sich – natürlich – über die Kunst. Das Gemälde eines unbekannten Meisters aus dem 19. Jahrhundert war es, das die Kunsthistorikerin, Wissenschaftlerin und TV-Expertin für die Sendung „Bares für Rares“ bewertete und das Fritz Rust danach gar nicht mehr losließ.