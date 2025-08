Tangerhütte. - Ferien sollen Spaß machen, aber immer auch ein bisschen Anregung für neue Dinge bieten. In Tangerhütte ging es um alte – neue – Dinge, denn das Heimatmuseum an der Otto-Nuschke-Straße kennt kaum ein Erst- bis Viertklässler. Also besuchten die 24 Kinder, die am Donnerstag ihre Ferien im Hort verbrachten, das Museum und staunten nicht schlecht.

