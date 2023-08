Uchtdorf - Seit 1990 bewirtschaftet Landwirt Michael Grupe die alte Tangermühle von Uchtdorf wieder. Das Objekt, das früher wasserbetrieben noch als Mühle gearbeitet hatte, diente schon zu DDR-Zeiten nur noch als Wohnhaus. 1983 war die letzte Mühle abgebrannt. Die landwirtschaftlichen Flächen, die zu dem alten Hof abseits des Dorfes gehörten, konnten nach der Wende wieder selbst genutzt werden (zuvor waren sie von der örtlichen LPG bewirtschaftet worden).

Kürbisfeld vor der Tangermühle in Uchtdorf. Fotos: Birgit Schulze

Heute baut Michael Grupe mit seiner Familie 100 Tonnen Kürbisse pro Jahr rund um die Tangermühle an, aber auch Heu, Kartoffeln, Sonnenblumen und Mais. Auch Eier werden auf dem Hof selbst produziert und im eigenen, kleinen Hofladen-Stand vor dem Hof angeboten. Doch nicht immer reiche die eigene Produktion, um die Nachfrage zu decken, sagt Grupe. Dann wird auch mal zugekauft.

Auf dem Hof selbst wird aktuell noch fleißig gebaut, denn mit dem Wiederaufbau der alten Mühle will sich der Hofbetreiber den Traum von einem richtigen Hofladen mit regionalen Produkten erfüllen. Wann der so weit fertig sein wird, stehe allerdings noch nicht fest.

Dass Michael Grupe bis heute vor allem mit älteren Gerätschaften arbeitet, hat auch mit seinem Faible für Oldtimer aller Art zu tun, die der gelernte Landmaschinenschlosser fast immer selbst instand hält.

Ein Bild von der historischen Mühle und dem Hof, wie er früher aussah, aber auch von der Fahrzeugtechnik und den Anbauflächen machten sich die Mitfahrer der Radfahrgruppe im Heimatverein Tangerhütte, der jüngst Station an der Tangermühle machte. Dort gab es natürlich auch ein heißes Kürbissüppchen und Getränke für alle.

Am Freitag, 1. September, werden dann die Senioren des Dorfes Uchtdorf an der Tangermühle zu Gast sein, und auch die wollen sich gern ein Bild von dem machen, was regional vor Ort an Lebensmitteln produziert wird.