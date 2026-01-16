Mirco Vogel, jahrzehntelang Frontmann der Indie-Band „Die Kreuzer“ aus Lüderitz, veröffentlicht am 16. Januar sein 15. Album als Solokünstler „Ähm Pfau“. Es heißt „Flucht nach vorn“.

Lüderitz. - „Flucht nach vorn“ heißt das neue Soloalbum, das der Lüderitzer Musiker Mirco Vogel unter seinem Künstlernamen „Ähm Pfau“ (ein phonetisches Akronym aus seinen Initialen M und V) am Freitag, 16. Januar, veröffentlichen will. Es ist das 15. Album seiner Solo-Musiker-Karriere, die sich besonders der elektronischen Musik widmet. Bekannt ist er aber auch als Frontmann und Songwriter der Lüderitzer Indie-Band „Die Kreuzer“.