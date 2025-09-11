Ein Jahr nach Schließung und trotz erloschener Betriebserlaubnis soll die Wiedereröffnung der Kita Demker (Kreis Stendal) jetzt noch mal auf den Tisch.

Nach Schließung vor einem Jahr: Neuer Anlauf für die Kita auf dem Dorf

Blick in die Kita „Tangerwichtel“ in Demker (Archivfoto). Seit September 2024 werden dort keine Kinder mehr betreut. Inzwischen ist auch die Betriebserlaubnis erloschen.

Tangerhütte. - Es gibt inzwischen unzählige Beschlüsse und Forderungen, die Kita in Demker wieder zu öffnen. Ein Jahr ist es her, dass die Verwaltung in Tangerhütte, ohne den Stadtrat einzubeziehen, kurzfristig die Einrichtung auf dem Land dichtmachte. Inzwischen ist die Betriebserlaubnis ganz erloschen. Aufgeben will man sie im Stadtrat aber nicht.