Fasching in Strohkoppshausen "Hotte hüh" - Derenburg feiert Karneval: die schönsten Bilder vom größten Umzug im Harz
Derenburg hat bei seinem großen Karnevalsumzug alles gegeben: laute Beats, schrille Kostüme und eine märchenhafte Kutsche. Die Besucher jubelten in der Harzer Karnevalshochburg ohne Pause.
Aktualisiert: 16.02.2026, 11:51
Derenburg. - Strohkoppshausen, wie es singt, tanzt und lacht! Tausende Schaulustige und Hunderte aufwendig kostümierte Mitwirkende haben den bunten und humorvollen Umzug des Derenburger Karnevalvereins miterlebt.