Fasching in Strohkoppshausen "Hotte hüh" - Derenburg feiert Karneval: die schönsten Bilder vom größten Umzug im Harz

Derenburg hat bei seinem großen Karnevalsumzug alles gegeben: laute Beats, schrille Kostüme und eine märchenhafte Kutsche. Die Besucher jubelten in der Harzer Karnevalshochburg ohne Pause. 

Von Jens Müller Aktualisiert: 16.02.2026, 11:51
Riesenstimmung beim Karnevalsumzug in Derenburg. Zahlreiche Mottowagen und bunte Gruppen sorgten für ein fantastisches Bild, so wie hier die neugeborenen Talente. Doch die dürfen erst mit 70 in Rente, witzelten die Jecken. Foto: Jens Müller

Derenburg. - Strohkoppshausen, wie es singt, tanzt und lacht! Tausende Schaulustige und Hunderte aufwendig kostümierte Mitwirkende haben den bunten und humorvollen Umzug des Derenburger Karnevalvereins miterlebt.