Wirtschaft in Tangerhütte Neueröffnung: Aus früherem Küchenstudio im Kreis Stendal wird Fitnessstudio

In Tangerhütte startet am Sonnabend, 28. September, mit Fit+ ein neues Angebot für Bewegungs-, Cardio- und Krafttraining. Interessierte können sich am Wochenende selbst ein Bild vor Ort machen. Betreiber Guido Kortüm lädt dazu zwei Tage lang ein.