Die Kleintierschau in Tangerhütte war bestens besucht – auch von Nichtzüchtern. Was die Preissteigerung bei Lebensmitteln damit zu tun hat, erklärte eine junge Familie vor Ort.

Bernd, Ramona, Sandy und Elisa Gmell waren zur Kleintierschau in Tangerhütte gekommen. Über die Größe der Tiere, die am schönsten sind, gibt es noch Gesprächsbedarf. Elisa mochte die kleinen Farbenzwerge (russenfarbig) gern, die Erwachsenen setzen für die Selbstversorgung eher auf Deutsche Widder.

Tangerhütte. - Die zweieinhalbjährige Elisa fremdelt ein bisschen mit Menschen, mit den Kaninchen auf der Kreisschau am Wochenende in Tangerhütte aber hat sie überhaupt keine Berührungsängste. Das liegt auch daran, dass ihre Eltern in Tangerhütte bereits Kaninchen halten und künftig Nachzucht produzieren wollen – auch für den eigenen Teller. Dafür suchen sie verstärkt Kontakt zu erfahrenen Züchtern und sehen sich nach passenden Tieren um.