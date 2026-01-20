Der Karnevalsauftakt in Grieben (Landkreis Stendal) mit fetzigen Tanzdarbietungen und lokalen Themen kam gut an.

Premiere für Karneval an der Elbe ist kunterbunt und explosiv

Annemarie Hellwig und Tobias Eckardt als rappende Stimmungskanonen „Marianne und Michael“ wurden in Grieben ausgiebig gefeiert.

Grieben. - Ein kunterbunt-explosiver Auftakt der fünften Jahreszeit wurde in Grieben gefeiert. Beim Karneval des dortigen GCV wird das auf die Schippe genommen, was die Bewohner eines der größten Orte in der Einheitsgemeinde Tangerhütte aktuell bewegt. Und da gab es in diesem Jahr wieder einiges zu erzählen.