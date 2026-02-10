Die Rettungswache des Landkreises Stendal in Tangerhütte musste wegen statischer Probleme im genutzten Gebäude geräumt werden. Das Objekt soll nun möglichst veräußert werden.

Die LB-Schule an der Birkholzer Chaussee mit Außengelände. Im rechten Teil des Flachbaus war die Rettungswache bisher untergebracht.

Tangerhütte. - Sind die Räume der Rettungswache in Tangerhütte einsturzgefährdet? Rettungssanitäter und Notärzte hatten vor drei Jahren ein neues Domizil in der alten LB-Schule in Tangerhütte bezogen, doch die mussten sie kurzfristig räumen. Erst 2023 war die Rettungswache des Landkreises in Tangerhütte umgezogen – in die einstige LB-Schule am Stadtrand. Hintergrund war unter anderem die Erhöhung der Rettungswagen-Kapazität vor Ort. Inzwischen ist die Einrichtung ausgezogen – aus baulichen Gründen, wie der Landkreis bestätigt.