Tangerhütte Rettungswache geräumt: Gefahr in alter Schule im Kreis Stendal
Die Rettungswache des Landkreises Stendal in Tangerhütte musste wegen statischer Probleme im genutzten Gebäude geräumt werden. Das Objekt soll nun möglichst veräußert werden.
10.02.2026, 18:00
Tangerhütte. - Sind die Räume der Rettungswache in Tangerhütte einsturzgefährdet? Rettungssanitäter und Notärzte hatten vor drei Jahren ein neues Domizil in der alten LB-Schule in Tangerhütte bezogen, doch die mussten sie kurzfristig räumen. Erst 2023 war die Rettungswache des Landkreises in Tangerhütte umgezogen – in die einstige LB-Schule am Stadtrand. Hintergrund war unter anderem die Erhöhung der Rettungswagen-Kapazität vor Ort. Inzwischen ist die Einrichtung ausgezogen – aus baulichen Gründen, wie der Landkreis bestätigt.