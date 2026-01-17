Ein neues Projekt der Raiffeisen-Warengenossenschaft in Tangerhütte soll bald losgehen. Jeden Tag wird die Genehmigung für den Umbau der 2021 der stillgelegten Aral-Anlage erwartet.

Tangerhütte. - Die alte Aral-Tankstelle an der Straße der Jugend in Tangerhütte soll wiederbelebt werden – als Automatentankstelle ohne dauerhaftes Personal vor Ort. Das Projekt läuft, die Investoren hoffen auf einen baldigen Baustart. 20211 wurden die alten Kraftstofftanks der langjährigen Aral-Tankstelle nach 30 Jahren aus der Erde gehoben. Es war die ältere der beiden Tankstellen in der jüngsten Stadt der Altmark und für viele Umlandbewohner aus der südlichen Richtung ein wichtiger Teil der Infrastruktur Tangerhüttes.