Ortsbürgermeister Alexander Wittwer und Landtagsabgeordneter Thomas Staudt sprechen über den fehlenden Deichabschnitt an der Elbe. Jetzt wird auf den Deichausschuss gesetzt.

Stück Deich gegen Hochwasser an der Elbe fehlt: Dranbleiben für Bittkau

Foto: Y. Below

Alexander Wittwer (links) und Thomas Staudt schauen sich auf der Hochwasser-Simulationskarte des Landkreises an, wie sich ein Deichbruch bei Bittkau auswirken würde.

Bittkau. - Das Thema Hochwasserschutz lässt Bittkau nicht los. Seit bekannt wurde, dass der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft die Planungen für einen Deichneubau auf Eis gelegt hat, machen sich Anwohner immer größere Sorgen. Das letzte Hochwasser ist schon wieder lange her und niemand weiß, wann das nächste kommt. „Wir haben Sorge, dass das Thema mit jedem Jahr weiter weg vom Hochwasser 2013 in Vergessenheit gerät“, so Bittkaus Ortsbürgermeister.