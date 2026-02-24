Jannek Hoppe aus Tangerhütte ist einer der besten Nachwuchshandwerker seiner Region. In der deutschen Meisterschaft des Handwerks („German Craft Skills“) wurde der 22-Jährige Kammersieger seines Fachbereichs Metall/Elektro. Was den jungen Mann antreibt und was er noch vorhat im Leben.

Jannek Hoppe – Kammersieger bei der Deutschen Meisterschaft im Handwerk – ist für seine Ausbildung nach Tangerhütte gezogen.

Tangerhütte. - Die gläserne Trophäe und die Urkunde der Handwerkskammern und des Handwerkstags Sachsen-Anhalt sollen einen Ehrenplatz bekommen – zusammen mit dem Gesellenbrief, den Jannek Hoppe bereits Anfang 2025 in Händen halten durfte. Denn diese Dinge zeigen, dass der junge Mann schon richtig was geschafft hat. 2021 startete er seine Ausbildung beim Tangerhütter Unternehmen „Schubert Elektro“.