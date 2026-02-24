Der Männergesangverein Oebisfelde feiert den Geburtstag seines ältesten Mitglieds im Gasthaus an der Aller und blickt mit ihm auf fast 80 Jahre als aktiver Sänger zurück.

Ein Ständchen zum 90. Geburtstag: Der Männergesangverein ehrt sein ältestes aktives Mitglied mit einem Mini-Programm.

Oebisfelde. - Im Gasthaus an der Aller wurde musikalisch auf einen ganz besonderen Ehrentag angestoßen: Adolf Brandes feierte seinen 90. Geburtstag – und der Männergesangverein Oebisfelde sorgte für einen musikalischen Rahmen, der diesem besonderen Anlass gerecht wurde. Die Sänger ließen es sich nicht nehmen, ihrem langjährigen Tenor persönlich zu gratulieren und die Feier mit einem Auftritt zu bereichern. Für Brandes war es ein bewegender Moment als Sänger unter Sängern. Ihn verbinden mit den Chorkameraden viele Jahre gemeinsamer Proben, Auftritte und Begegnungen.