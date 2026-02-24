Die Veranstaltung „Kultur in den Höfen“ in Magdeburg-Westerhüsen wird 2026 nicht stattfinden. Es sei zu schwer, ausreichende Sicherheit zu gewährleisten. Stattdessen soll es ein anderes Fest geben.

Magdeburg. - Viele Jahre war die Veranstaltung „Kultur auf den Höfen“ ein fester Termin im Südosten Magdeburgs. 2026 findet diese nicht statt. Was die Gründe sind und welche Alternative es dafür geben soll.