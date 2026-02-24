weather wolkig
  4. Konzerte und Kultur in Magdeburg: Probleme mit Sicherheit: Beliebte Veranstaltung für 2026 abgesagt

Die Veranstaltung „Kultur in den Höfen“ in Magdeburg-Westerhüsen wird 2026 nicht stattfinden. Es sei zu schwer, ausreichende Sicherheit zu gewährleisten. Stattdessen soll es ein anderes Fest geben.

Von Lena Bellon 24.02.2026, 17:00
Die Veranstaltung "Kultur auf den Höfen" fand in Magdeburg-Westerhüsen seit 2010 alle zwei Jahre statt. 2026 fällt die Veranstaltung aus.
Die Veranstaltung "Kultur auf den Höfen" fand in Magdeburg-Westerhüsen seit 2010 alle zwei Jahre statt. 2026 fällt die Veranstaltung aus. Foto: Konstantin Kraft

Magdeburg. - Viele Jahre war die Veranstaltung „Kultur auf den Höfen“ ein fester Termin im Südosten Magdeburgs. 2026 findet diese nicht statt. Was die Gründe sind und welche Alternative es dafür geben soll.