Dieser Einsätze haben sich gelohnt: Bei Kontrollen in Spätshops hat das Magdeburger Ordnungsamt zahlreiche Verstöße festgestellt. Das hat Folgen. Teure Folgen.

Magdeburgs Spätshops im Visier: Zahlreiche Verstöße in fast 30 Läden

Das Magdeburger Ordnungsamt hat bei Kontrollen in Spätshops etliche Verstöße festgestellt.

Magdeburg. - Ob am Hasselbachplatz, an der Halberstädter Straße oder in anderen Straßen der Stadt: In Magdeburg gibt es etliche Spätshops. Das Ordnungsamt hat sie ins Visier genommen. Bei Kontrollen an Sonntagen wurden etliche Vergehen festgestellt - mit Konsequenzen. Auch der Stadtrat beschäftigt sich nun intensiv mit den Spätis.