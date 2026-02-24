weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Verschärfte Kontrollen des Ordnungsamts Magdeburgs Spätshops im Visier: Zahlreiche Verstöße in fast 30 Läden

Dieser Einsätze haben sich gelohnt: Bei Kontrollen in Spätshops hat das Magdeburger Ordnungsamt zahlreiche Verstöße festgestellt. Das hat Folgen. Teure Folgen.

Von Sabine Lindenau 24.02.2026, 16:54
Das Magdeburger Ordnungsamt hat bei Kontrollen in Spätshops etliche Verstöße festgestellt. Symbolfoto: imago images/Deutzmann

Magdeburg. - Ob am Hasselbachplatz, an der Halberstädter Straße oder in anderen Straßen der Stadt: In Magdeburg gibt es etliche Spätshops. Das Ordnungsamt hat sie ins Visier genommen. Bei Kontrollen an Sonntagen wurden etliche Vergehen festgestellt - mit Konsequenzen. Auch der Stadtrat beschäftigt sich nun intensiv mit den Spätis.