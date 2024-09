Tangerhütte Nach schlimmem Unfall auf der A14 : Anonyme Spende für Lebensretter im Kreis Stendal

Eine Mutter mit Kind ist Augenzeuge der Hilfeleistungen bei einer Massenkarambolage mit Todesopfern auf A14 bei Lüderitz gewesen und hat im Anschluss mehrere hundert Euro an die Feuerwehrleute vor Ort gespendet. So will sie den Einsatz der Kameraden würdigen. Diese Wertschätzung kommt gut an.