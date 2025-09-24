Der Zerbster Verein O'Blue mischt seit 20 Jahren die Tanzlandschaft auf. Jetzt wurde das Jubiläum mit einer beeindruckten Bühnenshow gefeiert.

Bei der Jubiläumsfeier des Zerbster Bühnen-, Tanz- und Showvereins O'Blue präsentierten die einzelnen Tanzgruppen, wie vielfältig die Choreographien sind.

Zerbst - Im Mai 2005 ging der Bühnen-, Tanz- und Showverein O'Blue in Zerbst an den Start, um die Tanzlandschaft aufzumischen. So formulierte es Katrin Pickler, die nicht nur als Vereinsvorsitzende agiert, sondern ebenfalls als Choreografin überzeugt. Das ist bei den Auftritten zu erleben, bei denen die Tänzerinnen stets aufs Neue ihr Publikum begeistern, und das seit nunmehr 20 Jahren.